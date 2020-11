Düsseldorf

Etwas weniger Studienanfänger an NRW-Hochschulen

12.11.2020, 14:08 Uhr | dpa

Die Zahl der Studienanfänger in Nordrhein-Westfalen ist nach ersten Schätzungen im aktuellen Wintersemester leicht gesunken. An den 69 Hochschulen des Landes hätten rund 98 000 Studierende ihr Studium begonnen, teilte das NRW-Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Das sei ein Rückgang um 1,8 Prozent oder rund 1600 Studenten im Vergleich zum vorhergehenden Wintersemester. Die Gesamtzahl der Studierenden in NRW habe sich nur geringfügig verändert und liege bei rund 767 000. Das waren etwa 1000 Studenten weniger als im Wintersemester 2019/20 (-0,1 Prozent).

Offizielle Daten aus der amtlichen Hochschulstatistik liegen laut Ministerium erst im Laufe des Dezembers vor. Die vorliegenden Zahlen deuteten aber darauf hin, dass drastische Veränderungen der Studierendenzahlen durch die Corona-Pandemie bislang ausgeblieben seien, hieß es.

Eine auffällige Folge hatte die Corona-Pandemie aber doch: Es schrieben sich deutlich weniger ausländische Studierende zum aktuellen Wintersemester in NRW ein. Ihre Zahl sank im Vergleich zum Wintersemester 2019/20 um 28 Prozent. Die Gesamtzahl der ausländischen Studierenden an den Hochschulen des Landes ging aber nur leicht um 1,3 Prozent zurück.