Düsseldorf

Laschet: Noch keine Trendwende, aber "Zeichen der Hoffnung"

16.11.2020, 20:53 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Corona-Krise "noch keine Trendwende, aber ein Zeichen der Hoffnung". Der 7-Tages-Durchschnitt habe heute bei 4219 Infizierten gelegen, sagte er am Montagabend in Düsseldorf nach einer Video-Konferenz von Bund und Ländern zur Pandemie-Lage. "Das ist der niedrigste Wert seit dem 6. November." Allerdings bewegten sich die Infektionszahlen immer noch auf einem "hohen Grundniveau", sagte Laschet.

Bund und Länder rufen zum Eindämmen der Corona-Pandemie die Bürger auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Auch Laschet appellierte an alle, auf private Feiern, Reisen und Freizeitaktivitäten zu verzichten.