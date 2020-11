Düsseldorf

Düsseldorfer "Drive In-Weihnachtsmarkt" endgültig abgesagt

17.11.2020, 22:01 Uhr | dpa

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der im Düsseldorfer Fußballstadion geplante "Drive In-Weihnachtsmarkt" ist endgültig abgesagt. "Wir haben uns entschieden, den Lichtermarkt nicht zu realisieren und die Planung einzustellen", sagte eine Sprecherin der städtischen Event-Tochter D.Live der "NRZ". Offizieller Grund: Mehrere Personen des Produktionsteams waren laut D.Live positiv auf Corona getestet worden - und man fand kurzfristig keinen Ersatz. Hinter den Kulissen soll es aber auch Krach mit der Stadt gegeben haben.

Wie die "Rheinische Post" (Mittwoch) berichtet, war man in der Verwaltung sauer, weil D.Live am vergangenen Freitag den Vorverkauf starten wollte, bevor man das Land konsultiert hatte. Das ging jüngst schon einmal schief: D.Live hatte mit Konzertveranstalter Marek Lieberberg ein großes Festival mit Sarah Connor und anderen Künstlern im selben Stadion angesetzt - und die ahnungslose Landesregierung düpiert. Am Ende platzte das Großkonzert.

Diesmal hätte man im Auto durch eine Lichterwelt mit Buden und Weihnachtsmusik fahren sollen. Das Corona-gerechte Weihnachtsevent hätte noch im November beginnen sollen.