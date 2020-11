Düsseldorf

25 000 Euro Schaden beim Einparken entstanden

27.11.2020, 12:47 Uhr | dpa

Drei kaputte Autos, mehrere demolierte Fahrräder und eine zertrümmerte Schaufensterscheibe - das ist die Bilanz eines missratenen Einparkversuchs in Düsseldorf. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Meerbusch hatte ihren Wagen in eine Parklücke setzen wollen, als das Auto sich angeblich verselbstständigte, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Der Wagen rammte ein hinter ihm geparktes Auto, schob den vor ihr geparkten Wagen in einen Container, schoss über den Gehweg, walzte mehrere Räder nieder und verwandelte schließlich das Schaufenster eines Optikers in ein Scherbenmeer. Die Polizei summierte die Schäden auf geschätzte 25 000 Euro. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt.