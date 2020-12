Düsseldorf

Land will Förderung für neue Wälder 2021 deutlich aufstocken

09.12.2020, 15:39 Uhr | dpa

Das nordrhein-westfälische Umweltministerium will die Fördermittel für die Bewältigung der massiven Waldschäden im kommenden Jahr deutlich aufstocken. So sollen den Waldbauern für den Aufbau klimafester Mischwälder überwiegend aus Landesmitteln 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Die Gelder können im Rahmen der Extremwetter-Förderung abgerufen werden. 2020 standen in diesem Topf etwa 46 Millionen Euro zur Verfügung, die allerdings nicht ausgereicht hätten. Entsprechend seien 20 Millionen Euro des künftigen Etats schon für bereits in diesem Jahr beantragte Schadensbewältigung versprochen. Der Landtag muss den Plänen bei der Verabschiedung des Haushaltes am 16. und 17. Dezember noch zustimmen. Die "Westfalenpost" hatte zuvor über eine geplante Anhebung der Mittel berichtet.

Allein bis Dezember waren von den Waldbesitzern mehr als 3400 Förderanträge eingegangen. Man wolle den Waldbauern weiterhin konsequent unter die Arme greifen, teilte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch mit. "Mir war es wichtig, auch über den Jahresabschluss hinaus Kontinuität zu gewährleisten."

Stürme, Dürre und eine damit verbundene Ausbreitung des Borkenkäfers haben in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren massive Schäden an Bäumen angerichtet. Besonders betroffen ist die Fichte. Seit 2018 sind mehr als 31,5 Millionen Kubikmeter Schadholz dieser Baumart angefallen, bei der Buche waren es mehr als 850 000 Kubikmeter.

Das Konzept des Umweltministeriums zur Wiederbewaldung empfiehlt Mischwälder aus mindestens vier Baumarten, die zum Standort passen müssen. Das soll die Artenvielfalt sichern und die Wälder resistenter gegenüber dem Klimawandel machen.