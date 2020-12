Düsseldorf

Kampagne soll junge Menschen zu Zurückhaltung bringen

09.12.2020, 18:54 Uhr | dpa

Mit einer Kampagne in den sozialen Medien appelliert das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium an die Jugend, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. "Ich kann verstehen, dass es jungen Menschen besonders schwerfällt, auf Treffen mit Freundinnen und Freunden zu verzichten", sagte Minister Karl-Josef Laumann am Mittwoch. Er warnte davor, Treffen in den privaten Raum zu verlegen. Mit der Kampagne unter dem Hashtag Beatthevirus (etwa: Besieg das Virus) sollen junge Menschen besser erreicht werden.

In dem Instagramkanal "beatthevirus_official" sind Bilder mit Sprüchen wie "Keine Maske? Worst-Face Szenario" oder "Eine Hand wäscht die andere" zu finden. Auch auf Youtube und Twitter werden die Appelle verbreitet. Ein "digitales Musikfestival" mit Rap- und Hiphop-Interpreten am 19. Dezember soll Nutzer dazu bewegen, vor Weihnachten noch stärker persönliche Kontakte einzuschränken.