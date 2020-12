Düsseldorf

Rechte Polizei-Chats: Sieben Suspendierungen aufgehoben

11.12.2020, 19:41 Uhr | dpa

In der Affäre um rechtsextreme Chats bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind weitere sieben Suspendierungen von Beamten aufgehoben worden. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf auf Anfrage. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Nach Angaben der Zeitung konnten inzwischen 16 der zunächst 31 suspendierten Beamten aus Mülheim/Ruhr und Essen ihren Dienst wieder aufnehmen. In privaten WhatsApp-Gruppen der Beamten waren rechtsextreme Inhalte entdeckt worden. Nach Angaben der Zeitung hatten die Beamten, deren Suspendierung nun aufgehoben wurde, selbst keine verfassungsfeindlichen Inhalte gepostet.