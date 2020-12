Düsseldorf

Im Oktober weniger Übernachtungen in Hotels und Pensionen

16.12.2020, 11:09 Uhr | dpa

Ein Schild "Hotel" ist an der mit Efeu bewachsenden Wand eines Gebäudes angebracht. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Die Corona-Pandemie hat den Hotels und Pensionen in Nordrhein-Westfalen schon vor dem aktuellen Lockdown das Geschäft verdorben. Im Oktober war die Zahl der Übernachtungen um 41,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Während bei den Hotels die Übernachtungszahlen um mehr als die Hälfte einbrachen, gab es auf den Campingplätzen ein Plus von 29,6 Prozent.

Von Jahresbeginn bis Oktober übernachteten rund 10,4 Millionen Gäste in den Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen in Nordrhein-Westfalen. Das waren 48,9 Prozent weniger Besucher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen war mit 26,3 Millionen um 41,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.