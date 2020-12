Düsseldorf

Weihnachten: NRW-Ministerpräsident will Gutscheine verschenken

17.12.2020, 15:39 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will angesichts des harten Lockdowns in diesem Jahr zu Weihnachten vor allem Gutscheine verschenken. In einem Interview mit den "NRW-Lokalradios" verriet der CDU-Politiker, dass er noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen habe. Als der Moderator danach meinte, dann werde es jetzt aber knapp, widersprach Laschet. "Nein, es wird nicht knapp, es wird keine geben."

Es sei zwar nicht schön, Gutscheine zu verschenken, sagte der Unionspolitiker. "Aber Gutscheine zu verschenken, die danach im örtlichen Einzelhandel eingelöst werden, das werde ich bevorzugt machen und nicht so sehr bei Amazon bestellen." Der Einzelhandel in den Städten liege ihm persönlich sehr am Herzen.

Er werde Weihnachten in diesem Jahr im engsten Familienkreis feiern, sagte der Ministerpräsident. "Also, die ganz große Familie, ich habe ja drei Brüder, das wird alles nicht stattfinden. Es kann nicht stattfinden." Den Heiligen Abend werde er wahrscheinlich nur mit den eigenen Kindern feiern.