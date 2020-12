Düsseldorf

NRW: Rund 6500 Neuinfektionen und 20 extreme Corona-Hotspots

18.12.2020, 08:29 Uhr | dpa

Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum ein Teströhrchen in der Hand. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Rund 6500 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen innerhalb eines Tages an das Robert Koch-Instituts (RKI) übermittelt. Nach der jüngsten Übersicht des RKI vom Freitag sind es 6492 neue Fälle nach 6003 am Vortag.

Die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg im landesweiten Durchschnitt von 177 auf 180,2. Die Zahl der Toten an oder mit Corona stieg demnach um 148 auf 5075. Am Donnerstag lag die Zahl der Toten in NRW mit 4927 noch unter der Marke von 5000.

20 Kreise und kreisfreie Städten sind aktuell extreme Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen mit Werten von über 200 bezogen auf 100 000 Einwohner und den Zeitraum der vergangenen sieben Tage. Das ist mehr als ein Drittel der insgesamt 53 kreisfreien Städte und Kreise in NRW.

In der RKI-Übersicht für NRW steht die Stadt Solingen mit 287,0 Fällen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche ganz oben. Es folgen die Kreise Lippe mit 274,2 und der Kreis Recklinghausen mit 264,9. Am niedrigsten ist die Inzidenz in NRW im Kreis Coesfeld mit 101,l.