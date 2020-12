Düsseldorf

Impfstofflieferung an NRW in der ersten Januarwoche

30.12.2020, 18:16 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalen erhält in der ersten Januarwoche 2021 eine weitere Lieferung mit dem Corona-Impfstoff. Das teilte am Mittwoch das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit. Der Impfstoff solle am 8. Januar eintreffen. Zuvor hatte es bundesweit Verwirrung gegeben, ob es in der Woche eine neue Lieferung mit dem Impfstoff geben würde. Mehrere Bundesländer hatten gegen eine kurzfristig drohende Lieferlücke in der ersten Kalenderwoche protestiert. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurde mit dem Hersteller Biontech vereinbart, dass die nächste Lieferung wie ursprünglich geplant schon nächste Woche, am 8. Januar, kommt.

Das Düsseldorfer Gesundheitsministerium erklärte, das Land NRW werde vor dem Hintergrund des geänderten Lieferdatums das Impfgeschehen "anpassen und kontinuierlich fortsetzen". Das Ministerium richte seine Planungen an den tatsächlichen Lieferungen aus und könne daher flexibel reagieren. Am 27. Dezember hatten die Impfungen von Bewohnern und Beschäftigten in Pflegeheimen begonnen. Die Impfdosen im Januar werden wöchentlich erwartet.