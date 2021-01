Düsseldorf

15-Kilometer-Regel gilt voraussichtlich ab Montag

07.01.2021, 12:33 Uhr | dpa

Die 15-Kilometer-Regel für Einwohner in extremen Corona-Hotspots gilt voraussichtlich ab Montag. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz werden in der neuen Coronaschutzverordnung des Landes umgesetzt, wie ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage sagte. Die aktuelle Verordnung trete mit Ablauf des Sonntags außer Kraft.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Corona-Hotspots geeinigt. In dem Beschlusspapier heißt es, dass in Kreisen mit über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen die Länder "weitere lokale Maßnahmen" ergreifen - "insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt".

"Reisen und Fahrten im Freizeitzusammenhang über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus werden untersagt", erläuterte der Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums. Weitere Einzelheiten zu der 15-Kilometer-Regel würden derzeit beraten. "Klar ist: Berufliche Fahrten, Arztbesuche, Besuche von pflegebedürftigen Verwandten und Fahrten zu geöffneten Einrichtungen des täglichen Bedarfs bleiben auch im Anwendungsfall dieser Regelung zulässig", betonte er.

In NRW lieg die 7-Tage-Inzidenz nach den jüngsten Zahlen des Robert Koch-Institutes nur im Kreis Höxter über der Marke von 200 Fällen. Der Kreis und das Gesundheitsministerium stehen bereits in Kontakt. "Wenn der Inzidenzwert anhaltend über 200 bliebe, würden zusätzliche Beschränkungen in Kraft treten, die den dann geltenden Regelungen entsprächen. Dies würden wir rechtzeitig öffentlich bekannt machen", hatte der Leiter des Krisenstabes, Matthias Kämpfer, bereits erklärt.

Der Kreis geht nach einer Mitteilung vom Mittwoch davon aus, dass das Land in Kürze die neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, die voraussichtlich ab 11. Januar gültig sein werde. "Wir sind in Abstimmung mit dem Land", sagte eine Sprecherin des Kreises am Donnerstag. Im Kreis Höxter gebe es viele Infektionen in Familien. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Donnerstagszahlen bei rund 201,8.