Düsseldorf

"Urknall": Funkel glaubt an erfolgreiche Schalker Aufholjagd

10.01.2021, 12:21 Uhr | dpa

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel glaubt, dass der 4:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 im Kampf gegen den Abstieg nachhaltig beflügelt. "So ein Erfolgserlebnis - und das 4:0 war ja sehr überzeugend - hilft natürlich, auch für den Kopf", sagte der 67-Jährige am Sonntag im Fußball-Talk "Sky 90". "Da hat Schalke aus meiner Sicht einen großen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Das wird ihnen in den nächsten Wochen helfen."

Der erfahrene Funkel galt beim abstiegsbedrohten Revierclub nach der Trennung von Manuel Baum als Nachfolge-Kandidat, ehe sich die Schalker kurz vor Weihnachten für den Schweizer Christian Gross als Trainer entschieden. Dem 19-jährigen Stürmer Matthew Hoppe, der am Samstag seine ersten drei Bundesliga-Tore erzielt und wesentlich zum ersten Schalker Sieg seit fast einem Jahr beigetragen hatte, zollte Funkel großes Lob: "Jetzt dieser Urknall. Wann schießt du schon mal drei Tore in der Bundesliga? Das wird dem Jungen und der ganzen Mannschaft Selbstvertrauen geben."