Düsseldorf

Touristen-Übernachtungen im November um 72 Prozent gesunken

15.01.2021, 09:54 Uhr | dpa

Die Zahl der touristischen Übernachtungen in NRW ist im November im Zuge der Corona-Einschränkungen um fast drei Viertel eingebrochen. Im Vergleich zum November 2019 ging sie um 72,6 Prozent auf 1,2 Millionen zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Zahl der Gäste der nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetriebe sank in dem Zeitraum sogar um rund 85 Prozent auf 330 324. Von Januar bis November 2020 ging in NRW die Zahl der Übernachtungsgäste um rund 52 Prozent zurück. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 27,5 Millionen in den elf Monaten rund 44 Prozent unter dem Vorjahresniveau.