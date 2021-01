Düsseldorf

Mehr Solaranlagen auf Supermarktdächern geplant

15.01.2021, 14:35 Uhr | dpa

Auf den Dächern von Supermärkten, Einkaufszentren und anderen Gewerbebetrieben in Nordrhein-Westfalen sollen mehr Solaranlagen installiert werden. Das sieht eine gemeinsame Initiative des Landes mit Unternehmen und Verbänden vor. Ziel sei eine Verdopplung der in NRW installierten Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 10 Gigawatt, teilte der Handelsverband NRW am Freitag mit. An der Initiative beteiligen sich nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums unter anderem die Discounter Aldi und Lidl, die Supermarktketten Edeka und Rewe, der Möbelhändler Ikea und der Betreiber von Einkaufszentren ECE.

Photovoltaik trage maßgeblich zum Gelingen der Energiewende bei, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) laut Mitteilung. "Sie ist kostengünstig, in der Bevölkerung breit akzeptiert und sie erlaubt eine Stromerzeugung direkt bei den Verbrauchern."