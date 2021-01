Düsseldorf

SPD: Neues Pandemiegesetz ist verfassungswidrig

26.01.2021, 13:09 Uhr | dpa

SPD-Landtagsfraktionschef in NRW, Thomas Kutschaty. Foto: Federico Gambarini/dpa (Quelle: dpa)

Die SPD-Opposition hat das von den CDU/FDP-Regierungsfraktionen vorgelegte neue Pandemiegesetz als verfassungswidrig und "bloßen Etikettenschwindel" kritisiert. Der Entwurf schränke die Rechte des Parlaments ein, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. "Und das Ganze soll uns unter dem Deckmantel der Stärkung des Parlaments verkauft werden."

Nach Darstellung von CDU und FDP soll das Gesetz das Verhältnis von Landtag und Landesregierung in der Pandemie neu regeln. Es soll bis zum 31. Dezember 2022 gültig sein und sieht weiterhin besondere Befugnisse für die Landesregierung im Katastrophenfall vor. Der Landtag soll aber mehr eingebunden werden.

Konkret kritisierte Kutschaty, dass die sogenannte pandemische Lage als Grundlage für die Sonderbefugnisse der Regierung ebenfalls bis Ende 2022 verlängert werden solle. Derzeit ist die pandemische Lage immer nur auf zwei Monate befristet. Die Landesregierung könnte mit dem neuen Gesetz damit in weiten Teilen komplett durch Rechtsverordnungen regieren, sagte Kutschaty.

Der SPD-Fraktionschef forderte mehr Mitspracherecht des Parlaments, noch bevor die Landesregierung ihre neuen Corona-Schutzverordnungen in Kraft setze. "Wir brauchen deutlich mehr Beteiligungsrechte des Parlaments." Es gebe zu solchen Fällen auch seit 2012 eine entsprechende Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag.

Das bisherige Pandemie-Gesetz ermöglicht der Regierung unter anderem, medizinisches Material zu beschlagnahmen, falls es nötig wird. Es wurde im vergangenen April nach intensiver Debatte und Entschärfungen beschlossen und ist bis zum 31. März befristet.

Die im neuen Gesetzentwurf verankerte Möglichkeit des Landtags, "pandemische Leitlinien" zu beschließen, sei "keine Stärkung der parlamentarischen Beteiligung", so Kutschaty. Denn die Regierung solle diese Leitlinien nur "berücksichtigen", müsse das aber nicht. Das schaffe Rechtsunsicherheit. "Was jetzt vorgelegt wurde, ist ein deutliches Weniger an parlamentarischer Kontrolle." Die SPD sei aber zu jeder Zeit bereit, mit der Regierung über einen "gescheiten Gesetzentwurf" zu verhandeln.