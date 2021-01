Düsseldorf

Schulministerin: Kein "Freischuss" bei Abi-Prüfungen in NRW

26.01.2021, 14:30 Uhr | dpa

Yvonne Gebauer (FDP), Schulministerin, gibt in der Staatskanzlei Auskunft darüber, wie es an Schulen in der Corona-Krise weitergeht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/archiv (Quelle: dpa)

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Forderungen der SPD-Opposition nach einem "Freischuss" für Abiturprüfungen in diesem Jahr eine Absage erteilt. Alle Bundesländer hätten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, Abschlüsse auch in diesem Corona-Jahr auf Basis von Prüfungen zu vergeben, sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf.

"Wenn ein Land davon abweicht, könnte es die Abiturientinnen und Abiturienten in eine bedrohliche Lage bringen", warnte die FDP-Politikerin. Es bestünde die Gefahr, dass das Abitur dann nicht bundesweit anerkannt werde "und der Ruf des NRW-Abiturs wäre auf Jahre beschädigt". Wer ständig von "Freischüssen" oder "Kurz-Schuljahren" spreche, befeuere Debatten über minderwertige Abschlüsse, mahnte Gebauer.

Ob Schüler in diesem Schuljahr sitzenbleiben können, werde noch mit den Verbänden besprochen.