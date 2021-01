Mysteriöser Todesfall

Auf Hochsitz verbrannt: Tote ist offenbar Hotelerbin

31.01.2021, 10:50 Uhr | dpa, t-online

Ein Hotel der Lindner-Kette (Archivbild): Die Frau eines der fünf Söhne des Hotel-Gründers ist offenbar bei einem Feuer in Meerbusch bei Düsseldorf ums Leben gekommen. (Quelle: Zeitz/imago images)

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Meerbusch gibt es erste Hinweise auf die Identität des Opfers. Nach Medienberichten könnte es sich um die Erbin einer bekannten Hotelkette handeln.

Nach dem Brand eines Hochsitzes auf einem Feld in Meerbusch bei Düsseldorf hat die Feuerwehr am Brandort eine Frauenleiche entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, könnte es sich um eine Frau aus Meerbusch gehandelt haben, die sich berechtigt auf dem Hochsitz aufhielt.



Nach Recherchen der "Bild" soll es sich um Claudia Lindner, die Frau eines Erben des Hoteliers Otto Lindner, gehandelt haben. Auch eine Sprecherin der Familie soll das am Sonntag bestätigt haben. Klarheit wird allerdings erst eine Obduktion am Montag geben.

Wie es zu dem am Mittwochabend von einer Autofahrerin bemerkten Feuer kam, ist noch unklar. Derzeit werde geprüft, ob ein mit Gas betriebener Heizofen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers stehen könnte. "Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor", hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.