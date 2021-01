Düsseldorf

Zahl der Rocker in NRW sinkt unter 2000 Kuttenträger

28.01.2021, 09:02 Uhr | dpa

Die Zahl der Rocker ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken und liegt inzwischen unter 2000 Mitgliedern. Das hat das Landeskriminalamt NRW am Donnerstag in Düsseldorf bestätigt. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" (Donnerstag) berichtet. Insgesamt wird die Zahl der Rocker auf derzeit 1960 Personen beziffert.

Vor gut sechs Monaten waren es noch rund 2010 Rocker, die Gruppen wie den Hells Angels, Bandidos, Gremium, Freeway Riders, Brothers und Outlaws zugerechnet wurden.

"Das Gefahrenpotenzial bleibt nach unserer Einschätzung sehr groß, weil die latente Bereitschaft zu Gewalt noch immer vorhanden ist. Schon kleine Anlässe führen dazu, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt", sagte der leitende Kriminaldirektor Thomas Jungbluth der Zeitung.

Die Zahl der Ortsgruppen der Rockerclubs in NRW beziffert das LKA auf insgesamt 98 und damit gleich viele wie vor einem Jahr. Das LKA rechnet etliche Rockergruppen der Organisierten Kriminalität zu.