Großeinsatz in Grafenberg

Heranwachsender baut Böller im heimischen "Chemielabor"

30.01.2021, 14:42 Uhr | t-online

Ein Polizeibeamter in der Polizeiausrüstung (Symbolbild): Die Böller und Chemikalien mussten kontrolliert gesprengt werden. (Quelle: Fotostand/imago images)

Selbstgebaute Böller und Chemikalien haben in Düsseldorf die Polizei auf den Plan gerufen. Spezialisten des LKA mussten den beschlagnahmten Gegenstände kontrolliert sprengen.

Bei einer Durchsuchung von einem Einfamilienhaus in Grafenberg haben Polizebeamte selbstgebaute Böller und chemische Substanzen gefunden. In der Nacht hatte das Polizeipräsidium Hinweise bekommen und habe daraufhin die Durchsuchung veranlasst, heißt es in einer Pressemitteilung.

Entschärfer mussten die Böller kontrolliert sprengen. Personen wurden dabei nicht geschädigt. Auch eine Verbindung zu extremistischen Gruppen liege nicht vor. Der junge Mann wurde vorerst wieder von der Polizei entlassen. Die Ermittlungen dauern an.