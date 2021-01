Düsseldorf

NRW-Trend: Rückhalt für Laschet wächst

31.01.2021, 12:23 Uhr | dpa

Nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden hat Ministerpräsident Armin Laschet einer Umfrage zufolge an Rückhalt in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Im NRW-Trend des Fernsehmagazins "Westpol" hätten sich 60 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit Laschets geäußert, teilte der WDR am Sonntag mit. Das seien 8 Prozentpunkte mehr als im vergangenen September.

Bei der Frage, wer ein guter Kanzlerkandidat für die Union bei der Bundestagswahl im September wäre, liegt der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) allerdings vor Laschet. Söder halten der Umfrage zufolge 56 Prozent der Befragten für einen guten Kanzlerkandidaten, Laschet kommt nur auf 47 Prozent. Auch bei den Unions-Anhängern schneidet Söder mit 74 Prozent besser ab als Laschet mit 64 Prozent.

Wenn an diesem Sonntag ein neuer Landtag in NRW gewählt würde, käme die CDU laut Umfrage auf 37 Prozent und erhielte damit 3 Prozentpunkte mehr als im September 2020. Ihr Koalitionspartner FDP könnte sich leicht auf 8 Prozent verbessern (plus 1 Prozentpunkt). Die Grünen erreichen mit 24 Prozent (plus 2) den besten bisher für sie gemessenen Wert im NRW-Trend. Die SPD verliert im Vergleich zum September deutlich (minus 4) und fällt mit 17 Prozent auf einen neuen Tiefstand im NRW-Trend. Die AfD kommt auf 6 Prozent (minus 1). Die Linke würde mit 3 Prozent (minus 1) deutlich den Einzug ins Parlament verpassen.