Düsseldorf

Holstein Kiel gewinnt Spitzenspiel in Düsseldorf

08.02.2021, 22:29 Uhr | dpa

Holstein Kiel hat das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf eroberten die "Störche" am Montagabend den Relegationsplatz 3 zurück. Alexander Mühling (36. Minute/Foulelfmeter) und Jae-Sung Lee (47.) schossen die extrem selbstsicheren Gäste, die als einziges Profiteam in Deutschland auswärts in dieser Spielzeit noch unbesiegt sind, zum Erfolg. Damit wahrte das seit fünf Pflichtspielen unbesiegte Team von Trainer Ole Werner eindrucksvoll die Chance, im Sommer erster Fußball-Bundesligist aus Schleswig-Holstein zu werden.

Dem Bundesliga-Absteiger aus Düsseldorf, der nach eigener Aussage unbedingt aufsteigen will, war die Nervosität dagegen nach dem blamablen 1:2 beim Tabellenletzten Würzburg deutlich anzumerken. Ohne Mittelfeldmotor Alfredo Morales, der kurzfristig aufgrund muskulärer Probleme ausgefallen war, entwickelten die Rheinländer selten Druck.

Mit den widrigen Witterungsbedingungen im Rheinland hatten beide Teams keine Probleme. Vom stundenlangen Schneefall blieben sie im Inneren der Arena bei geschlossenem Dach verschont. So blieben ihnen auch die eisigen Außentemperaturen von zehn Grad Celsius unter Null erspart. Weitere Abkühlung hätte insbesondere Fortunas Abwehrchef Kevin Danso gebraucht. Nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde ging der Österreicher allzu ungestüm gegen Kiels Janni Serra im Strafraum zu Werke, der die leichte Berührung gerne zum Fallen nutzte. Schiedsrichter Sören Storks gab den Foulelfmeter, den man nicht zwingend pfeifen musste. Mühling verwandelte abgeklärt.

Mit der glücklichen Führung im Rücken spielte Kiel indes nach der Pause noch sicherer und erhöhte frühzeitig entscheidend. Im Nachstochern traf Kiels Südkoreaner Lee zum 2:0. Die Fortuna hatte durch Kenan Karaman (70.) und Thomas Pledl (79.) noch zweimal die Chance, wieder heranzukommen. Die beste Möglichkeit der zweiten Halbzeit vergab aber Holstein-Stürmer Janni Serra in der 74. Minute.