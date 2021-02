Düsseldorf

Feuerwehren geben im "Twittergewitter" Einblick in Alltag

11.02.2021, 01:01 Uhr | dpa

Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen lassen am heutigen Tag (ab 8.00 Uhr) wieder ein "Twittergewitter" aufziehen. Zum dritten Mal wollen die Einsatzkräfte den Europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar nutzen, um in den Sozialen Medien über ihre Rettungs- und Löscheinsätze zu berichten. Bundesweit beteiligen sich 55 Berufsfeuerwehren, auch viele freiwillige Feuerwehrleute werden mitmachen. Im Minutentakt berichten sie dann beim Kurznachrichtendienst Twitter und viele auch bei Facebook über die gesamte Vielfalt ihrer Einsätze vom Fehlalarm über die Rettungsfahrt bis zur Hilfeleistung bei Unfällen. Außerdem wollen die Wachen nützliches Wissen zu den Themen Ausbildung und Arbeitsalltag sowie Tipps und Hinweise für Jedermann teilen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 30 Berufsfeuerwehren mit mehr als 10 000 Feuerwehrleuten. Der mit knapp 89 000 weitaus größere Teil der Einsatzkräfte gehört allerdings der Freiwilligen Feuerwehr an. Gemeinsam bewältigten sie zuletzt jährlich rund 1,9 Millionen Einsätze im Land, der größte Teil davon Rettungsdiensteinsätze.