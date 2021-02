Düsseldorf

Hüft- und Kniegelenkerkrankungen häufige Ursache für Reha

12.02.2021, 09:55 Uhr | dpa

Erkrankungen an Hüft- und Kniegelenk waren 2019 in Nordrhein-Westfalen die häufigsten Ursachen für stationäre Behandlungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. In diesen Kliniken mit mehr als 100 Betten seien 2019 insgesamt 212 955 Patientinnen und Patienten stationär behandelt worden, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mit. Den Angaben zufolge waren dies 1776 Behandlungsfälle weniger als 2018.

Der häufigste Anlass für eine stationäre Reha waren Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, zu denen auch Arthrosen an Hüft- und Kniegelenken gehören, mit insgesamt 67 437 Fällen (31,7 Prozent). Dahinter lagen Krankheiten des Kreislaufsystems mit 41 876 Fällen (19,7 Prozent) sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 27 630 Fällen (13 Prozent).

Das Durchschnittsalter der in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen behandelten Patienten betrug 63,4 Jahre. Fast die Hälfte aller Behandelten war 65 Jahre oder älter.