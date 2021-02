Düsseldorf

Einzelhandelsumsätze stiegen 2020 in NRW um 5,2 Prozent

17.02.2021, 11:01 Uhr | dpa

Ein Mann geht am Morgen an einem geschlossenen Geschäft vorbei. Foto: Oliver Berg/dpa (Quelle: dpa)

Die Umsätze des nordrhein-westfälischen Einzelhandels sind 2020 trotz der Corona-Krise um 5,2 Prozent gestiegen. Bereinigt um Preissteigerungen lag das Plus immer noch bei 4,0 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel stieg im Jahresdurchschnitt um 0,2 Prozent, wobei sich die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 0,7 Prozent verringerte und die der Teilzeitbeschäftigten um 0,8 Prozent erhöhte.

Allerdings gab es deutliche Unterschiede zwischen den Branchen wie ein Blick der Statistiker auf den Dezember zeigte. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lagen die Umsätze im NRW-Einzelhandel im Dezember 2020 real, also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Die höchsten Umsatzsteigerungen gegenüber Dezember 2019 verbuchten dabei der Versand- und Internet-Einzelhandel (+36,8 Prozent) sowie der Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör (+31,5 Prozent). Überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen wurden auch im Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (+24,5 Prozent) sowie im Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf (+16,6 Prozent) verzeichnet.

Dagegen mussten sowohl der Einzelhandel mit Bekleidung (−38,9 Prozent) als auch der Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten (−34,2 Prozent) überdurchschnittlich hohe Umsatzeinbußen hinnehmen.