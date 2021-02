Düsseldorf

Kosmetikerinnen-Demo: "Retten Sie unsere Branche"

19.02.2021, 17:33 Uhr | dpa

Rund 200 Kosmetikerinnen und Kosmetiker haben nach Angaben der Veranstalter am Freitag vor dem Düsseldorfer Landtag demonstriert. Die meist ganz in weiß gekleideten Teilnehmer appellierten an die Landesregierung, Kosmetikstudios wieder öffnen zu lassen. Die neue Coronaschutz-Verordnung erlaubt ab 1. März lediglich wieder Fußpflege.

"Wir appellieren an Sie: Öffnen Sie unsere Kosmetikstudios! Retten Sie unsere Branche! Retten Sie aber auch die Innenstädte mit dem Einzelhandel", so ein Redner bei der Demo. Rund 50 Prozent der Kosmetikstudios in Deutschland stünden kurz vor der Insolvenz, über 175 000 Arbeitsplätze seien in Gefahr.