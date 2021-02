Düsseldorf

Borussia Düsseldorf auf Platz eins der Bundesliga-Hauptrunde

19.02.2021, 21:07 Uhr | dpa

Nach dem Gewinn der Champions League und des deutschen Pokals steht Rekordmeister Borussia Düsseldorf auch in der Tischtennis-Bundesliga vorzeitig als Tabellenerster der Hauptrunde fest. Die Mannschaft von Timo Boll gewann am Freitagabend mit 3:0 beim TTC Zugbrücke Grenzau und hat nun drei Spieltage vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken. Boll wurde in Grenzau geschont, die Punkte holten die beiden Schweden Kristian Karlsson und Anton Källberg sowie Ricardo Walther. Die ersten Vier der Tabelle qualifizieren sich nach dem Ende der Hauptrunde für das Playoff-Halbfinale.