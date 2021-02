Düsseldorf

Grünen-Parteitag: Mehr Platz für Fußgänger und Radler

28.02.2021, 02:25 Uhr | dpa

Nach Einschätzung der NRW-Grünen verfehlt Nordrhein-Westfalen beim Verkehr seine Klimaschutz-Verpflichtungen krachend. Der Verkehr sei für ein Fünftel der Emissionen verantwortlich, eine Verkehrswende dringend geboten, heißt es heute in einem Leitantrag des Landesvorstands für einen kleinen digitalen Parteitag. Rund 100 Delegierte sollen darüber beraten, wie auch die gesundheitlichen Belastung durch Luftverschmutzung vor allem an stark befahrenen Hauptverkehrsachsen gesenkt werden könne.

Der Leitantrag fordert in NRW mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer. Die Hälfte aller zurückgelegten Wege seien kürzer als drei Kilometer. Für längere Strecken brauche es ein stärkeres Netz aus Bussen und Bahnen, außerdem mehr emissionsfreie Verkehrsmittel. Ziel solle es sein, auch ohne eigenes Auto mobil zu bleiben. Bisher würden nur 8,5 Prozent der Wege in NRW mit Bus und Bahn zurückgelegt. "Da ist noch viel Luft nach oben", hieß es in dem Antrag.