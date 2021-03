Düsseldorf

Fortuna ohne Appelkamp und Klaus gegen Nürnberg

05.03.2021, 13:23 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Felix Klaus und weiterhin auch auf Shinta Appelkamp verzichten. Klaus fällt mit einer Oberschenkelzerrung aus. Appelkamp klagt weiterhin über muskuläre Probleme und wurde zwischenzeitlich in München untersucht. Eine Vollbelastung sei derzeit nicht möglich, teilte der Club am Freitag mit. Dafür kann Trainer Uwe Rösler gegen die Franken wieder mit den zuletzt gesperrten Dawid Kownacki und Florian Hartherz planen.