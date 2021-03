Düsseldorf

Steigende Infektionsrate: NRW hält an Schulöffnungen fest

11.03.2021, 12:55 Uhr | dpa

Trotz ansteigender Neuinfektionsraten mit dem Coronavirus sieht Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) keinen Anlass, die Schulen nicht zu öffnen. Die Entscheidung, ab Montag zumindest tageweise wieder für alle Schüler zu öffnen, müsse nicht zurückgenommen werden, sagte er am Donnerstag in Düsseldorf. Die angekündigten Tests für Lehrer und Schüler würden "eine Menge Sicherheit in den Unterricht" bringen.