Düsseldorf

Unter Spielzeug verkrochen: Fuchsbaby aus Garten gerettet

12.03.2021, 12:14 Uhr | dpa

Ein erschöpftes Fuchsbaby ist von der Feuerwehr aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf gerettet worden. Eine Bewohnerin hatte den kleinen Schreihals bemerkt, der einen Hang hinunter gerutscht war und den Hügel nicht mehr aus eigener Kraft erklimmen konnte. Als die Rettungskräfte am Donnerstag eintrafen, hatte sich der Babyfuchs unter Kinderspielzeug im Garten verkrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Weil die Fuchsmutter trotz Suche nicht auffindbar war, setzten die Retter den sichtlich verängstigten und unterkühlen Vierbeiner in eine Transportbox und brachten ihn in eine Tierklinik. Mittlerweile werde der Ausreißer in einer Tierauffangstation versorgt. Er soll so bald wie möglich in die Freiheit entlassen werden, hieß es.