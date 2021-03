Düsseldorf

"Spinner"-Sanitäter bedankt sich für die Unterstützung

15.03.2021, 08:59 Uhr | dpa

Eine Handvoll Corona-Leugner demonstrierte in Düsseldorf gegen die Schutzmaßnahmen, als ein Krankenwagen vorbei fuhr. Der Fahrer beleidigte die Demonstranten per Durchsage. (Quelle: RTL)

Der Sanitäter, der mit seiner "Ihr seid doch Spinner"-Durchsage für Aufsehen gesorgt hatte, hat sich für die öffentliche Unterstützung bedankt. Er kann seinen Job behalten.

Sanitäter Nils, der eine Querdenkerdenker-Demo per Lautsprecher aus dem Rettungswagen kommentierte, hat sich gerührt gezeigt. "Vielen Dank für die Unterstützung und die tollen Jobangebote in den letzten Tagen. Ich arbeite gerne beim DRK Düsseldorf", sagte Sanitäter Nils in einem am Samstag auf dem Facebook-Account des DRK (Deutschen Roten Kreuzes) Düsseldorf veröffentlichten kurzen Video.

Dort präsentierte er mit einem Augenzwinkern einen Intensivtransporter des Deutschen Roten Kreuzes "ohne Außenmikrofon". "Ja, Nils, da haben wir bewusst drauf verzichtet", sagt sein Vorgesetzter in dem Film.

Ein kurzes Video der Durchsage hatte seit Donnerstag für Aufsehen im Internet gesorgt. In der Sequenz ist zu sehen und hören, wie der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Kundgebung vorbeifährt und aus dem Lautsprecher dann "Ihr seid doch Spinner" kommt.

Nils wurde daraufhin belehrt, dass das Handeln des DRK von Neutralität geprägt sei. Man habe mit ihm ein Gespräch geführt, hieß es am Samstag. Damit sei die Sache abgeschlossen. Im Internet erfuhr Nils eine Welle der Solidarität. Der Hashtag #IhrSeidDochSpinner war am Freitag einer der meistbenutzten bei Twitter. Ein Großteil der Twitter-User feierte die Aktion.