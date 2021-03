Düsseldorf

NRW-Unternehmen machen Umsatz von rund 1,6 Billionen Euro

15.03.2021, 08:23 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen haben im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,586 Billionen Euro gemacht. Das war ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - also ein Zuwachs um 24 Milliarden Euro, wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Vergleichen mit den Jahren zuvor verlangsamte sich das Wachstum: 2017 lag das Umsatzplus bei 5,1 Prozent und 2018 bei 4,5 Prozent. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor.

Es ging um rund 667 000 Firmen, die bei den Ämtern eine Umsatzsteuer mindestens 17 500 Euro angemeldet haben - Kleinstfirmen sind also nicht inbegriffen.