Düsseldorf

Düsseldorf Airport erwartet ab Ostern mehr Flugverbindungen

17.03.2021, 17:33 Uhr | dpa

Der Düsseldorfer Flughafen erwartet ab Ostern wieder deutlich mehr Flugverbindungen. Mit der Umstellung vom Winter- auf den Sommerflugplan am 28. März nähmen verschiedene Airlines Flugverbindungen auf, die sie während des Lockdowns teilweise ausgesetzt hatten, berichtete der Airport am Mittwoch. Auch die Zahl der angeflogenen Ziele steige damit nach aktuellem Planungsstand wieder deutlich an. Häufigstes Ziel im neuen Flugplan ist dem Airport zufolge Mallorca. Doch würden auch vermehrt wieder Flüge zu den Kanaren, nach Kreta und Hurghada angeboten.

In den Osterferien fliegen nach Angaben des Airports über 30 Airlines von Düsseldorf aus zu rund 65 Zielen auf drei Kontinenten. Bei durchschnittlich etwa 100 Flugbewegungen pro Tag rechnet der Flughafen in der Ferienzeit mit insgesamt knapp 185 000 Passagieren.

Der Flughafen bereitet sich auf den wieder anziehenden Flugbetrieb mit der Wiedereröffnung von Flugsteig C vor, der dann zusätzlich zu Flugsteig A in Betrieb sein wird. Der Airport betonte allerdings ausdrücklich, dass alle Planungen für die kommenden Wochen auf den aktuell gültigen Corona-Verordnungen basierten und - ebenso wie in den vergangenen Monaten - abhängig von den Entwicklungen und Bestimmungen im Zusammenhang mit der Pandemie seien.