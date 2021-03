Düsseldorf

49-Jähriger in Düsseldorf niedergeschossen: U-Haft

19.03.2021, 18:13 Uhr | dpa

Nach einem Schuss auf einen 49-Jährigen in Düsseldorf hat die Mordkommission den mutmaßlichen Schützen gefasst. Ein 29-Jähriger sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige kennen. Der 29-Jährige wohne in Düsseldorf. Angaben zur Nationalität machten die Ermittler nicht. Zudem werde gegen drei weitere Personen wegen einer möglichen Tatbeteiligung ermittelt, hieß es.

Der 49-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag niedergeschossen und schwer verletzt worden. Nach frühen Angaben der Polizei war er aus einer Straßenbahn gestiegen, als er bemerkte, dass er von mehreren Männern verfolgt wurde. Es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe eine Waffe gezogen und geschossen habe. Danach sei die Gruppe davongerannt.