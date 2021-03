Düsseldorf

Prozess um blutige Messerattacke in Neuss

26.03.2021, 01:41 Uhr | dpa

Ein Mann geht am Landgericht und Amtsgericht Düsseldorf vorbei. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Knapp fünf Monate nach der blutigen Messerattacke auf eine Frau in Neuss muss sich deren Ehemann heute vor Gericht verantworten. Dem 58-jährigen Neusser wird versuchter Mord zur Last gelegt. Er soll nachts mit einem Messer auf seine arglose schlafende Ehefrau eingestochen haben. Der Prozess beginnt am Landgericht.

Der Angeklagte soll unter Depressionen gelitten und laut Anklage zuletzt geglaubt haben, seine Frau wolle sich von ihm trennen. Die 54-jährige konnte sich noch in die Wohnung der Nachbarn retten. Von dort aus wurden Notarzt und Polizei verständigt. Der Angeklagte habe sich dann widerstandslos festnehmen lassen, heißt es.