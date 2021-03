Gegen Kindergeld-Betrug

NRW erprobt digitale Schulbescheinigungen

29.03.2021, 12:52 Uhr | dpa

Das Land NRW will in mehreren Kommunen digitale Schulbescheinigungen testen, um Kindergeld-Betrug zu verhindern.



Nordrhein-Westfalen erprobt in drei Modellkommunen, ob mit digitalisierten Schulbescheinigungen Kindergeldbetrug ausgeschlossen werden kann. Gefälschte Schulbescheinigungen würden missbraucht, "um Kindergeld zu ergaunern", stellte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf fest.

Sozialbetrug mit System

Abhilfe sollen Schulbescheinigungen mit analogen und digitalen Sicherheitsmerkmalen schaffen, die den Familienkassen über einen QR-Code verschlüsselte Informationen über die Echtheit der Bescheinigung liefern. In einem sechsmonatigen Modellversuch in den drei Kommunen Gelsenkirchen, Düren und Horn-Bad Meinberg soll erprobt werden, ob die digitalen Bescheinigungen fälschungssicher sind.

Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in NRW, spricht: Schulbescheinigungen würden oft missbraucht.



Belastbare Zahlen über das Ausmaß des Leistungsmissbrauchs in NRW liegen nach Angaben der Landesregierung nicht vor. Im vergangenen Jahr habe aber das NRW-Projekt "Missimo" für die Städte Krefeld und Gelsenkirchen gezeigt, dass Sozialbetrug oftmals System habe, erläuterte Scharrenbach. Allein für Krefeld sei ein Schaden von rund 1,7 Millionen Euro hochgerechnet worden, wenn zu Unrecht gewährtes Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr ohne strenge Prüfungsmaßstäbe weitergezahlt werde, erklärte der Leiter der Familienkasse NRW West, Sören Haack.