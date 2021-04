Düsseldorf

Kita-Beschäftigte werden mit Biontech oder Moderna geimpft

01.04.2021, 09:40 Uhr | dpa

Spritzen mit dem Impfstoff von Astrazeneca (l-r), Biontech/Pfizer und Moderna liegen in Schalen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das NRW-Familienministerium hat darauf hingewiesen, dass Kita-Beschäftigte ihre Impftermine trotz der Einschränkung für Astrazeneca weiterhin wahrnehmen können. "Berechtigte, die bereits verbindlich Impftermine vereinbart haben, erhalten bei diesen Terminen eine Impfung mit dem Impfstoff Biontech oder Moderna", stellte das Ministerium am Donnerstag klar. "Auch für Berechtigte, die noch keinen Termin vereinbart hatten, wird es weiterhin Terminangebote geben", hieß es. Auch hier werde Biontech oder Moderna verwendet.

Bund und Länder waren am Dienstag der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.