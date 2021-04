Düsseldorf

Hausmeister setzt beinahe Bürogebäude in Brand

08.04.2021, 15:07 Uhr | dpa

Beim Vernichten von Unkraut mit einem Gasbrenner hat ein Hausmeister in Düsseldorf beinahe ein Bürogebäude in Flammen aufgehen lassen. An der Fassade seiner Arbeitsstelle habe sich dabei trockenes Laub entzündet, das sich dort über die Jahre gesammelt hatte, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. Mit zwei Feuerlöschern habe der Hausmeister die Flammen an der Dämmung des Hauses bereits weitgehend selbst löschen können, bevor der erste Löschzug eintraf. Die über die Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr nahm sich der restlichen Glutnester und der Nachkontrolle per Wärmebildkamera an. Es sei bei geringem Sachschaden geblieben.