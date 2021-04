Düsseldorf

Neues Portal soll NRW-Luftfahrtbranche voranbringen

12.04.2021, 14:36 Uhr | dpa

Die Firmen in Nordrhein-Westfalen, die mit Bauteilen, Software oder Dienstleistungen ihr Geld in der Luft- und Raumfahrt verdienen, sollen sich mit einem neuen Portal besser vernetzen. Die Webseite aerospace.nrw soll als Informations- und Vermittlungsplattform dienen, damit die in dem Bundesland tätigen 530 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus der Branche leichter miteinander in Kontakt kommen. "Nordrhein-Westfalen will sich mit seinen beachtlichen Möglichkeiten künftig noch stärker einbringen und die Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa weiter vorantreiben" sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf.

Mehrere Zehntausend Menschen sind in dem Bundesland in der Luft- und Raumfahrt tätig. Ein Beispiel ist das Unternehmen Otto Fuchs aus Meinerzhagen, das zum Beispiel Brennkammern für die europäische Trägerrakete Ariane hergestellt hat. Die RWTH Aachen ist zudem eine für diesen Bereich besonders wichtige Hochschule. Zudem hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) seinen Sitz in Köln. Die Plattform aerospace.nrw hat bereits im März seine Arbeit begonnen. Es ist vorerst für drei Jahre finanziert. Hierfür gibt das Land 1,5 Millionen Euro.