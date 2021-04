Düsseldorf

Straßenbahn entgleist nach Kollision mit Bus: Drei Verletzte

16.04.2021, 13:45 Uhr | dpa

In Düsseldorf ist eine Straßenbahn nach einer Kollision mit einem Linienbus entgleist. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Unfallort nahe des S-Bahnhofs Bilk kam es zu Verkehrsstörungen. Betroffen waren die U-Bahnen der sogenannten Wehrhahn-Linie und die Merowinger Straße. Nach gut einer Stunde teilte die Rheinbahn mit, dass die Störung behoben sei.