Düsseldorf

Hüttenwerke steigerten Stahlproduktion im März um 15 Prozent

22.04.2021, 09:29 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter schaufelt in einem Stahlwerk Sand in die Abstichrinne am Hochofen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)