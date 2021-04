Düsseldorf

Heizen und Benzin: NRW-Inflation bei 2,1 Prozent

29.04.2021, 09:16 Uhr | dpa

Deutliche Preisanstiege für Heizöl, Diesel und Benzin haben die Inflationsrate in NRW im April auf 2,1 Prozent und damit den höchsten Stand seit zwei Jahren getrieben. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mit. Autokraftstoffe seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23,9 Prozent teurer geworden, Heizöl verteuerte sich um 8 Prozent. Einen Zuwachs gab es auch bei den Wohnungsmieten (plus 1,7 Prozent). Günstiger wurden dagegen Kleidung - für Herren um 4,5, für Damen um 1,7 Prozent - Pauschalreisen (minus 3,1 Prozent) und Alkoholika (minus 0,9 Prozent). Bei den Lebensmitteln waren insbesondere Kartoffeln (−13,3 Prozent) und Joghurt (−7,2 Prozent) günstiger als im April 2020.