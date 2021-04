Düsseldorf

Termine für chronisch Kranke in Impfzentren ab heute buchbar

30.04.2021, 08:35 Uhr | dpa

Menschen mit besonderen Vorerkrankungen in der Priorisierungsgruppe 2 können ab heute Termine für eine Corona-Impfung in Impfzentren buchen. Seit 8.00 Uhr seien die Portale der Kassenärztlichen Vereinigungen - online oder telefonisch - dafür geöffnet, teilte das Gesundheitsministerium in NRW am Freitag mit.

Zum Einsatz kämen die Impfstoffe von Moderna und Biontech, eine Wahlmöglichkeit gebe es nicht, hatte das Ministerium zuvor angekündigt. Mit dem Angebot in den Impfzentren wolle das Land erreichen, die Impfung chronisch Kranker möglichst im Mai abzuschließen. Daneben gehe die Impfung dieser Patienten bei den Hausärzten weiter.

Zu den chronisch Kranken der Priorität 2 zählten zum Beispiel Contergan-Geschädigte, Organtransplantierte oder Menschen mit Lungen- und Atemwegserkrankungen. Patienten bräuchten eine entsprechende Bescheinigung von ihrem Arzt. Diese sei aber nicht bei der Terminbuchung für die Impfzentren über die Hotline oder per Mail erforderlich, sondern müsse beim Impftermin mitgebracht werden.