Düsseldorf

Fast zwei Drittel aller Mütter in NRW erwerbstätig

07.05.2021, 09:15 Uhr | dpa

Eine Mutter arbeitet am Küchentisch während ihre Tochter gegenüber in ein Tablet guckt. Foto: Annette Riedl/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fast zwei Drittel aller Mütter mit minderjährigen Kindern in Nordrhein-Westfalen waren 2019 erwerbstätig. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte, lag die Erwerbstätigenquote von Müttern mit Kindern unter 18 Jahren bei 64,2 Prozent. Das waren 4,3 Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren (2009: 59,9 Prozent).

Auch der Anteil der Mütter, die in Vollzeit arbeiten, ist gestiegen. Lag er 2009 noch bei gut 23 Prozent, waren es 2019 bereits 27 Prozent. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit betrug 25,2 Stunden, 2,4 Stunden mehr als zehn Jahre zuvor. Insgesamt lebten 2019 in NRW rund 1,74 Millionen Mütter mit minderjährigen Kindern in Nordrhein-Westfalen - 93 000 weniger als 2009.