Düsseldorf

NRW erlaubt Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen

12.05.2021, 15:11 Uhr | dpa

Das Land NRW erlaubt in Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 auch kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen. Das sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Details wurden zunächst nicht bekannt.