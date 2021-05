Düsseldorf

Mehr als 9000 Corona-Schnelltests im Landtag: Nur 8 positiv

18.05.2021, 06:19 Uhr | dpa

Ein Schild am Eingang des Düsseldorfer Landtages weist auf die Maskenpflicht im Gebäude hin. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Düsseldorfer Landtag sind seit Anfang Januar bereits 9179 Corona-Schnelltests gemacht worden. Nur acht davon fielen positiv aus. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Testen lassen können sich unter anderem Abgeordnete, deren Mitarbeiter, sowie Beschäftigte der Landtagsverwaltung.

Die freiwilligen Schnelltests werden in Sitzungswochen von montags bis freitags angeboten, in sitzungsfreien Wochen an drei Tagen. Der Krisenstab Pandemie mit Vertretern aller Fraktionen unter Leitung des Landtagspräsidenten hatte das Angebot von regelmäßigen Testterminen als Teil der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen.

"Parlamente bleiben auch in der Pandemie öffentliche Orte, an denen Menschen zusammenkommen", sagte Landtagspräsident André Kuper. "Fast täglich gibt es Sitzungen mit Präsenz von Abgeordneten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und: Die Abgeordneten kommen aus dem gesamten Land und reisen nach den Sitzungen wieder in ihre Wahlkreise. Eine Infektion im Landtag könnte sich ohne Vorsorge somit schnell im gesamten Land verbreiten."

Im Landtag gibt es zahlreiche Coronaschutz-Maßnahmen, darunter eine Maskenpflicht, Luftfilter und Plexiglas-Kabinen unter anderem im Plenum.