Düsseldorf

Sechs Jugendherbergen im Rheinland öffnen zu Pfingsten

20.05.2021, 18:54 Uhr | dpa

Zum Pfingstwochenende öffnen sechs Jugendherbergen im Rheinland für Gäste. Die Häuser in Essen, Gemünd Vogelsang, Nettetal-Hinsbeck, Nideggen und Xanten nehmen an diesem Freitag den Betrieb wieder auf, die Jugendherberge Düsseldorf folgt am Pfingstmontag, wie das Jugendherbergswerk in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte. Über Fronleichnam könnten vermutlich weitere Häuser öffnen. Für alle Häuser gebe es ein erprobtes Hygienekonzept.

Um in der Jugendherberge übernachten zu können, müsse jeder Gast bei Anreise einen offiziell bestätigten negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist, eine offizielle Impfdokumentation oder einen Genesenen-Nachweis. Noch eingeschränkt sei das Verpflegungsangebot. Gäste sollten nur nach einer Buchungsbestätigung anreisen, hieß es.