Düsseldorf

Längste Theke der Welt geöffnet: Viel Zulauf in Altstadt

22.05.2021, 11:11 Uhr | dpa

Gäste stoßen an einem Tisch im Außenbereich eines Lokals mit Altbier an. Foto: David Young/dpa (Quelle: dpa)

Die Öffnung der Außengastronomie hat trotz mäßigen Wetters am Freitagabend viele Menschen in die Düsseldorfer Altstadt gelockt. "Wir hatten schon einen regen Zulauf", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Polizei und Ordnungsamt waren im Einsatz, um etwa am Rheinufer und an der "Kö" die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht zu kontrollieren. Größere Einsätze seien aber ausgeblieben, sagte der Polizeisprecher.

In gut der Hälfte aller kreisfreien Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen liegen zum Pfingstwochenende die Sieben-Tage-Inzidenzen stabil unter 100. Die Gastronomen dürfen deshalb wieder ihre Restaurantterrassen und Biergärten öffnen. In Münster, wo die Sieben-Tages-Inzidenz stabil und deutlich unter 50 gesunken ist, dürfen Gaststätten auch drinnen wieder öffnen.