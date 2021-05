Düsseldorf

NRW-CDU stellt Liste für Bundestagswahl auf

25.05.2021, 01:29 Uhr | dpa

Der Vorstand der nordrhein-westfälischen CDU will heute in Düsseldorf die Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September aufstellen. Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (60) soll auf Platz eins gesetzt und damit Spitzenkandidat der NRW-CDU werden. Über die Vorschläge auf der Landesliste stimmt am 5. Juni die Landesvertreterversammlung der NRW-CDU bei einer Präsenzveranstaltung in Düsseldorf ab. Auch der Landesvorstand tagt angesichts sinkender Infektionszahlen heute in Präsenz in einem Hotel in Düsseldorf.

Ein Direktmandat strebt der CDU-Bundesvorsitzende Laschet offenbar nicht an. Es werde nicht erwartet, dass Laschet in seinem Heimatkreisverband Aachen I antrete, hatte CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen gesagt. Bislang hält der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke dort das Direktmandat. Die Aufstellungsversammlung der Aachener CDU ist am Mittwoch geplant.